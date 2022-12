Serie D: il Derthona rimonta in casa il Fossano, da 0-4 a 5-4 negli ultimi 30 minuti

A dir poco clamoroso ciò che accade in Serie D, nella sfida salvezza del Girone A tra Derthona e Fossano. La gara infatti, era super indirizzatissima all’ora di gioco, con gli ospiti avanti 0-4 grazie ai gol di Cannistra, Viglietta e alla doppietta di Alvitrez. Da qui in poi invece, accade l’impossibile, la rimonta dei padroni di casa. In mezz’ora arriva la doppietta di Ciko, ed ancora il gol D’Arrigo e Villa, e al minuto 89′ la rete del sorpasso di Romairone (il figlio di Giancarlo, direttore sportivo anche di Triestina ed Alessandria. Ecco le parole invece del direttore sportivo proprio del Derthona, Roberto Canepa: “Giornata storica, ma ho lasciato le coronarie negli spogliatoi. Ennesima dimostrazione che a Tortona si vuole fare la storia: non credo esistano precedenti di una rimonta simile nella storia”.