Serie C 2022/2023: vince il Gubbio, cade la Carrarese, tutti i risultati del pomeriggio del Girone B

Pomeriggio di gare e di gol quello del Girone B del campionato di Serie C 2022/2023. 6 gli incontri e 12 i gol totali. Partiamo dal match col passivo più ampio: 3-0 dell’Ancona contro l’Alessandria, rete di D’Eramo e doppietta di Moretti. Vittoria in trasferta invece per il Pontedera che, in casa del Montevarchi, vince 1-2. Nicastro e Cioffi in 5 minuti dopo il quarto d’ora per il doppio vantaggio, inutile il gol di Cerasani. Vittoria di misura della Torres sul campo della Carrarese: decide il calcio di rigore di Scappini. 2-0 invece il risultato tra Gubbio e Siena, con le reti di Vazquez e Toscano. Vittoria nel finale della Fiorenzuola in casa con il Rimini. Ospiti in avanti col Delcarro, e padroni di casa che la ribaltano con Stronati e Frison. Uno solo è il pareggio di giornata: quello tra Imolese e Vis Pesaro, 0-0.