Serie C 2022/2023, Girone C: a sorpresa il Pescara cade in casa del Francavilla, in Puglia è 3-2

Vittoria casalinga in Serie C, Girone C, nella gara valevole per la sedicesima giornata, tra Virtus Francavilla e Pescara. Pugliesi che trovano quindi una vittoria importante per la corsa alla salvezza, riuscendo a portare a casa 3 punti che li piazzano all’undicesimo posto. Pescara invece che trova la seconda sconfitta di fila e, rimanendo fermo a 35 punti, rimane al terzo posto.

Match che parte molto forte. La gara si sblocca già al minuto 11′, quando Cardoselli in spaccata batte Plizzari, in un gol quasi a sorpresa. Continua ad attaccare il Pescara, ma il secondo gol è firmato nuovamente Francavilla, nuovamente da Cardoselli di testa. Il primo tempo si chiude 2-0.

Seconda frazione che continua a raccontare molto. Superata l’ora di gioco, gli ospiti riaprono la gara al minuto 64′. Lescano trasforma un calcio di rigore e firma il 2-1. Pochi minuti dopo però, riallunga il Francavilla, questa volta con Patierno. Minuto 80, il Pescara va ancora in gol, Cuppone l’autore del gol che prova a riaprire il match. Non c’è più tempo però. La gara si chiude qui. Risultato finale 3-2.