Serie C 2022/2023, Girone C: montagne russe tra Giugliano e Foggia, vincono Avellino e Crotone

Serata di gare e di gol quello del Girone C del campionato di Serie C 2022/2023. 5 gli incontri giocati ed con un totale di ben 14 marcature segnate. Partiamo dalla vittoria più ampia, quella dell’Avellino sul campo della Turris, 1-3, con doppietta di Tito e gol di Gamabale. Nei padroni di casa, gol della bandiera di Maniero. Vince in trasferta anche il Potenza che, sul campo del Monopoli, si impone per 1-2. Doppio vantaggio firmato Caturano e Di Grazia, padroni di casa in gol con Manzari. Vince di misura la Juve Stabia sul campo della Fidelis Andria, 0-1, con gol decisivo di Pandolfi al minuto 82′. Stesso risultato dell’ultimo match di giornata, quello tra Audace Cerignola e Crotone. Qui decide Aiwu al 72′: 0-1. Match dalle mille emozioni quello tra Giugliano e Foggia. Doppio vantaggio casalingo, con Rizzo e Di Dio, e rimonta ospite con Marco e Tonin al minuto 92′. Tutto finito? Assolutamente no, al 94′ ancora avanti il Giugliano con Salvemini, che chiude l’incontro sul 3-2.