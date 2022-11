Serie C 2022/2023, Girone C: il Crotone rimonta l’Andria, in Calabria è 2-1

Vittoria casalinga in Serie C, Girone C, nella gara valevole per la tredicesima giornata, tra Crotone e Fidelis Andria. Rossoblù che trovano quindi una vittoria importante e in rimonta, che tiene ancora in alto i calabresi, ora terzi, a -4 dal Catanzaro primo. Sempre più ultimo l’Andria, ancora con 8 punti.

Match che parte piano ma poi accellera. Poco prima del quarto d’ora infatti gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Don Bolsius. Nel primo tempo i calabresi tengono il possesso del pallone, sterile però, facendo passare il tempo e correre gli avversari. Il primo tempo si chiude 0-1.

Seconda frazione che invece racconta più gioco. Poco prima dell’ora di gioco i padroni di casa trovano il pareggio con la rete di Orazio Panitteri. Ci pensa poi Guido Gomez, su calcio di rigore, a firmare il gol del definitivo vantaggio Crotone. La gara si chiude qui. Risultato finale 2-1.