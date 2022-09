Serie C 2022/2023, Girone C: frena il Crotone, vincono Catanzaro e Pescara

Sabato pieno di partita di Serie C, in cui si sono giocati tutti i match della giornata. Nella serata, il focus è tutto per il Girone C, con due match giocate nel primo pomeriggio. Monterosi che passa 2-1 contro il Francavilla, a segno per due volte Costantino, di cui una su rigore, e per gli ospiti Patierno, sempre su rigore. Nel primo pomeriggio è solo pareggio 1-1 tra Andria e Picerno: gol di Urso e Golfo.

Passando ai match della serata, il Crotone perde la testa della classifica, pareggiando 1-1 in casa del Potenza. A segno Gomez per i calabresi, recuperati poi al minuto 89′ da Emmausso. Come detto, il primo posto, anche se a pari punti, non è più del Crotone, ma del Catanzaro, che asfalta il Messina ultimo per 3-0: doppietta di Vandeputte e tris di Iemmello. Appena sotto, quarta vittoria e terzo posto del Pescara, che si fa beffe del Foggia in Puglia. A segno Lescano, Milani, Kraja e Vergani. Nel mezzo, espulso Di Pasquale. Rimaniamo in Puglia per uno dei derby del tacco dello stivale. Monopoli batte 2-1 il Cerignola. Per i padroni di casa a rete De Risio e Montini, per gli ospiti, D’Andrea.

Altra vittoria di misura è quella del Latina che, contro l’Avellino, raccoglie i tre punti grazie al gol di Fabrizi sul finire del primo tempo. Gelbison che batte senza troppi patemi il Taranto: 3-0 firmato da Cargnelutti, Faella e Fornito. 4-1 invece del Giugliano contro la Turris, in un match caratterizzato dalle due espulsione ad inizio secondo tempo, una per parte, di Contessa e Biasiol. A rete Ceparano, Piovaccari, De Rosa e Nocciolini. Gol della bandiera firmato da Leonetti. Unico 0-0 di giornata, quello tra Juve Stabia e Viterbese.