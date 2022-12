Serie C 2022/2023, Girone C: Crotone bloccato sull’1-1 dalla Gelbison, vincono Pescara, Juve Stabia ed Avellino

Serata di gare e di gol quello del Girone C della diciottesima giornata di campionato di Serie C 2022/2023. 4 gli incontri giocati ed un totale di 9 marcature segnate. Partiamo dalla vittoria più ampia, quella della Juve Stabia in casa contro il Messina, 3-0, con gol di Maggioni, Silipo e Ricci. Vince in trasferta invece il Pescara che, in casa del Monopolì, chiude la gara sull’1-2. Doppio vantaggio con Vergani e Desogus, inutile il gol della vittoria di Vassallo. Vittoria di misura invece del Monopoli in casa contro della Fidelis Andria, 1-0 che porta la firma di Gambale. Unico pareggio di giornata, quello tra Crotone e Gelbison. Ospiti in avanti con Fornito e recuperati da Chiricò. Da segnalare l’espulsione di Cargnelutti che lascia la Gelbison in 10 per il finale di gara. Risultato finale 1-1.

Infine, nel posticipo del gruppo B, la Virtus Entella passa in casa della Recanatese. I gol arrivano tutti nel giro di 7 minuti. Meazzi per l’Entella al 60′, Carpani per la Recanatese al 62′ e ancora per l’Entella Zamparo: 1-2.