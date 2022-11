Serie C 2022/2023, Girone B: vittoria e primo posto per la Reggiana, 2-0 contro il Rimini

Vittoria casalinga in Serie C, Girone B, nella gara valevole per la quindicesima giornata, tra Reggiana e Rimini. Emiliani che trovano quindi una vittoria importante per la corsa alla promozione, riuscendo a portare a casa 3 punti che li piazzano al primo posto. Rimini invece decimo, fermo a 22 punti.

Match che parte forte. Padroni di casa che trovano il vantaggio grazie alla rete di Montalto al minuto 20′. Reggiana che poi tiene il controllo del gioco per tutta la prima frazione. Il primo tempo si chiude 1-0.

Seconda frazione che invece non racconta molto. Sullo scoccare dell’ora di gioco, ancora la Reggiana trova la rete, raddoppiando il risultato. La marcatura porta il nome di Lanini. La gara si chiude qui. Risultato finale 2-0.