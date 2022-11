Serie C 2022/2023, Girone B: vittoria agevole dell’Entella, contro la Vis Pesaro è 2-1

Vittoria casalinga in Serie C, Girone B, nella gara valevole per la quindicesima giornata, tra Virtus Entella e Vis Pesaro. Liguri che trovano quindi una vittoria importante per la corsa alla promozione, riuscendo a portare a casa 3 punti che li piazzano al terzo posto. Vis Pesaro invece quattordicesimo, fermo a 15 punti.

Match che parte forte. Padroni di casa che trovano il vantaggio grazie alla rete di Tenkorang al minuto 30′. Entella che poi tiene il controllo del gioco per tutta la prima frazione. Il primo tempo si chiude 1-0.

Seconda frazione che invece non racconta molto. Sullo scoccare dell’ora di gioco, ancora l’Entella trova la rete, raddoppiando il risultato. La marcatura porta il nome di Zamparo. Nel finale si apre tutto. Calcio di rigore per il Pesaro. Fedato trasforma dagli 11 metri, espulso Palmieri dalla panchina. Assalto finale degli ospiti, ma non c’è abbastanza tempo. La gara si chiude qui. Risultato finale 2-1.