Serie C 2022/2023, Girone B: vincono Reggiana e Gubbio, il San Donato lascia l’ultimo posto

Pomeriggio di gare e di gol quello del Girone B della diciannovesima giornata di campionato di Serie C 2022/2023. 6 gli incontri giocati ed un totale di 15 marcature segnate. Partiamo dalla vittoria più ampia, quella della Carrarese in casa contro la Vis Pesaro, 3-0, con gol di Latta e doppietta di Cicconi. Da segnalare però l’espulsione di Cusumano già alla mezz’ora. 3-1 invece il risultato di Cesena-Alessandria. Vantaggio casalingo all’11 con Prestia, pareggiato poi al 35′ da Martignano. Nel secondo tempo poi il Cesena riallunga con i gol di Ferrante e Corazza, con poi l’espulsione di Rota, che lascia gli avversari in 10. Vittoria e primo posto per la Reggiana, che in casa dell’Imolese riesce a passare con lo 0-1, grazie al gol alla mezz’ora di Cremonesi. Stesso risultato, ma a parti invertite, per il Gubbio, che vince in casa con il Pontedera, rete di Toscano. Vittoria a sopresa del San Donato, fuori casa contro la Fiorenzuola. 1-2, con gol di Russo e Marzierli. Inutile il momentaneo pareggio di Mastroianni. San Donato che così lascia l’ultimo posto e sale in diciassettesima. Stesso risultato del Siena sul campo della Virtus Entella. Vantaggio ospite con Frediani, pareggio di Merkaj e gol decisivo del Siena al minuto 83′ con Favalli.