Serie C 2022/2023, Girone B: vincono Reggiana e Cesena, pareggio tra Entella e Lucchese

Serata di gare e di gol quello del Girone B del campionato di Serie C 2022/2023. 4 gli incontri e 12 i gol totali. Partiamo dal match col passivo più ampio: 0-3 della Reggiana sul campo della Fermana, rete su doppio rigore di Rosafio e Montalto nel giro di 4 minuti. Nel secondo tempo cala il tris Pellegrini, e la gara si chiude poi con l’espulsione di Pellizzari. Vittoria di misura invece del Cesena in casa contro il San Donato. Nei primi minuti padroni di casa avanti con Corazza ed Adamo. Nella seconda frazione subito Ubaldi la riapre, ma ancora Corazza riallunga. Passano pochi secondi e Russo fa 3-2, che sarà il risultato finale. Da segnalare anche l’espulsione di Bumbu. Pareggio finale tra Virtus Entella e Lucchese: 1-1. Gara aperta al minuto 31′ dal rigore di Mastalli, e “chiusa” poi in parità dal gol nel recupero, al 90’+1′, da Favale.