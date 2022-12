Serie C 2022/2023, Girone A: pareggia la Feralpisalò contro la Triestina ultima, Vicenza primo

Serata di gare e di gol quello del Girone A del campionato di Serie C 2022/2023. Giocati tutti i 10 incontri con un totale di ben marcature segnate. Partiamo dal lunch match, dove la Juventus U23 ha vinto per 1-0 contro il Sangiuliano. Gol di Compagnon. Vince 2-0 in casa la Pro Vercelli contro il Pordenone, doppietta di Della Morte. Stesso risultato nel match tra Pro Patria e Lecco, qui i gol sono di Fietta e Stanzani. Agevole vittoria per 3-1 del Novara, in casa contro l’Arzignano. Gol di Khailoti, Galuppini su rigore, e Gonzalez per i padroni di casa. Gol della bandiera ospite di Parigini, ma da sottolineare l’espulsione già al minuto 17′ di Bonetto. Stesso risultato, ma a campo invertito, nel match tra Renate e Mantova, che termina quindi 1-3. Ospiti in avanti con Guccione su rigore, poi Paudice e Yeboah. Gol casalingo firmato da Sorrentino, ma anche qui è da sottolineare il rosso, già al 31′, per Ermacora.

E ancora, vince 2-0 il Vicenza, che in casa contro la Pergolettese festeggia le reti di Ierardi e Dalmonte, oltre che il primo posto appena raggiunto. La Feralpisalò infatti, sbatte fuori casa 0-0 contro la Triestina ultima, e perde la testa della classifica. Vittorie di misura per 1-0 della Pro Sesto contro il Piacenza, gol di D’Amico (ed espulsione di Munari negli avversari), e anche della Virtus Verona, che si impone per 0-1 in casa dell’Albinoleffe con la rete di Manfrin. Vince poi anche il Padova in casa contro il Trento, gol di Vasic (ed espulsione di Belcastro negli avversari), e ancora rete di Liguori. Gol della bandiera firmato da Saporetti, ma è solo 2-1.