Serie B 2022/2023: il Parma cade in casa contro il Benevento, 0-1 con gol di Forte

Massimo risultato col minimo sforzo per il Benevento sul Parma nel match della sedicesima giornata di Serie B 2022/2023. Allo Stadio Ennio Tardini, gli ospiti riescono a sorprendere i padroni di casa, cogliendo l’opportunità di scappare un po’ via dalle ultime posizioni della classifica, riuscendo a battere i ducali che erano nelle primissime posizioni. Benevento in vantaggio a sorpresa al minuto 20′, grazie alla rete di Forte. Da qui in poi parte l’assalto del Parma, che non riesce mai a sfondare. L’occasione più clamorosa arriva al minuto 32′, su calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Vazquez, che si fa ipnotizzare da Paleari. Lo stesso Paleari respinge anche il primo tap in di Inglese che si era avventato sul pallone, mentre il secondo tap in dell’attaccante finisce sul palo. Gol che vale i 3 punti, con il risultato che rimane di 0-1. Nel finale, arriva anche il rosso per El Kaouakibi, che lascia proprio il Benevento in 10. Parma adesso in quinta posizione con 23 punti, Benevento invece che si rialza, salendo al quattordicesimo posto con 18 punti. Ricordiamo però, come si debbano giocare altre 8 gare di questa giornata, ed inevitabilemente, la situazione cambierà.