Serie B 2021/2022, tutti i verdetti: promozione, play-off, play-out e retrocessione

by Christian Poliseno

Tifosi Lecce, Foto Antonio Fraioli

Si è così conclusa la regular season del campionato di Serie B 2021/2022. Il trionfo finale prende la strada della Puglia, nello specifico quella del Via del Mare, a Lecce, con i giallorossi che vincono il campionato cadetto, volando quindi in Serie A. Subito dietro, a due punti di distanza, la Cremonese di Pecchia, che vede la il campionato più importanti. Terzo posto e solo play-off per il Monza, che dovrà quindi giocarsi l’ultimo posto per la Serie A insieme alle altre 5 qualificate, che sono nell’ordine: Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia. Retrocessione, come da programma e da matematica, per Pordenone e Crotone, a cui si aggiunge anche l’Alessandria, che perde lo scontro diretto contro il Vicenza. Proprio questi ultimi riescono alla fine a non retrocedere direttamente, ma potranno giocarsi il posto in Serie B nel play-out contro il Cosenza.