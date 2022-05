Serie A Women, Fiorentina salva con un turno d’anticipo: tutti i risultati della giornata

by Christian Poliseno

Il pallone della Serie A Tim 2017-2018 - Foto Antonio Fraioli

90′ minuti al termine del campionato di Serie A Women. Continuano però ad arrivare i primi verdetti. Se infatti nella giornata di ieri la Juventus aveva festeggiato il suo quinto Scudetto di fila, oggi la Fiorentina ha festeggiato la salvezza con un turno d’anticipo. Nel match contro il Pomigliano infatti, le viole si sono imposte per 0-1, grazie alla rete di Sabatino. Vittoria, sorpasso in campionato e matematica salvezza. Questo perché, domenica prossima, ci sarà sfida decisiva tra Napoli e Pomigliano, che deciderà la terza condannata alla Serie B, dopo Verona e Lazio. Altra vittoria esterna, è stata proprio quella del Napoli contro l’Empoli. A passare in vantaggio sono state le toscane, con Tamborini, salvo poi farsi recuperare e superare, grazie alle reti di Jaimeson, Goldoni e Pinna. Nell’altro match di giornata, Verona e Lazio hanno pareggiato in uno spettacolare 4-4 in quello che è a tutti gli effetti un anticipo della prossima Serie B. Lazio prima avanti 0-3, con il gol di Visentin, Ferrandi e Fordos. La stessa Fordos riapre però il match con un autogol a fine primo tempo. Nella seconda frazione si completa la rimonta, con le reti di Myagkova, Rognoni e Ledri, passando dallo 0-3 al 4-3. Al minuto 93′ poi, ancora la Fordos mette la sua firma sul match, con la rete del definitivo 4-4.