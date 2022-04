Serie A Femminile 2021/2022: Napoli frena il Sassuolo, Lazio ko e retrocessa

by Deborah Sartori

Logo Serie A calcio femminile

Nette vittorie e verdetti nella ventesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2021/2022 di calcio. La Juventus travolge 5-1 la Lazio, che è così matematicamente retrocessa in Serie B. Fischio d’inizio rinviato di quasi un’ora per l’assenza dell’ambulanza allo stadio, ma i problemi per le biancocelesti iniziano dopo appena 11′ di gioco con la rete di Pedersen. La Lazio pareggia i conti con Visentin (29′) ma nella ripresa le bianconere si scatenano: doppietta di Caruso (52′, 59′), ancora Pedersen (64′) e infine Staskova (87′) a segno.

Vittoria netta anche per il Milan, che in casa stende 6-2 il Pomigliano. Le rossonere sbloccano il punteggio dopo appena cinque minuti con la rete di Bergamaschi, per poi dilagare con le reti di Piemonte (15′), Adami (27′) e ancora Bergamaschi (33′). Le ospiti rispondono con il gol di Dellaperuta (39′) ma Piemonte firma la doppietta personale per il 5-1 (43′) che chiude il primo tempo. Moraca prova a scuotere il Pomigliano (60′) ma Stepelfelt sigla al 79′ il definitivo 6-2. Battuta d’arresto invece per il Sassuolo, che in casa non va oltre il pareggio per 0-0 contro il Napoli. Le partenopee conquistano così un punto importante in chiave salvezza.