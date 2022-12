Norvegia dominante nella 10km maschile a Lillehammer nella Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Sono nove i norvegesi in top 10, in una gara vinta da Iver Tidheim Andersen in 21:12.6 davanti ai compagni di squadra Didrik Toenseth (+2.8) e Hans Christer Holund (+9.1). Quarto posto per l’unico non norvegese nelle prime dieci posizioni, il britannico Musgrave (+12.5), seguito da Moseby, Golberg, Nyenget, Stenshagen, Roethe e Krueger. Gara da dimenticare per gli azzurri: Francesco De Fabiani è il primo italiano a tagliare il traguardo in 48esima posizione con un ritardo di +1:13.9 dalla vetta, mentre gli altri azzurri Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura e Davide Graz sono rispettivamente 60esimo a +1:36.7, 61esimo a +1:36.9 e 62esimo a +1:40.1,