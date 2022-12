Sci alpino, Sala: “Mi fa male la schiena, non ce la faccio più”. Razzoli: “Soddisfatto della gara”

“Sto davvero male, ho un incredibile mal di schiena. Le ho provate tutte, anche gli antidolorifici, ma non ce la faccio più“. Così Tommaso Sala, tredicesimo classificato dello slalom maschile di Madonna di Campiglio 2022. “Non avevo nulla da perdere e ci ho provato. Adesso proverò a rimettermi in questi giorni di stop, così da essere pronto per gennaio” ha aggiunto l’azzurro ai microfoni della Rai. Ha commentato la sua gara anche Giuliano Razzoli, diciottesimo davanti al pubblico azzurro: “Non sapevo bene cosa aspettarmi, ma finire tra i primi 20 non è male. Ammetto, però, che dopo la prima manche speravo di chiudere nei 15. Purtroppo nella seconda la gamba faticava nel finale e ho perso molto. Nel complesso sono soddisfatto, ora punto a ritrovare la miglior condizione“.