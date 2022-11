La Coppa del Mondo di sci alpino si trasferisce in nord-America. Dopo lo slalom gigante d’esordio a Soelden, al maschile sono in programma una discesa e due superG sulle piste di Lake Louise che daranno il via alla stagione della velocità. Grande protagonista l’Azzurro Dominik Paris, a caccia del riscatto dopo una stagione con poche soddisfazioni.

Si parte venerdì 25 novembre con la discesa libera, in programma alle ore 20.30 italiane, per poi proseguire con i due superG sabato 26 e domenica 27 novembre sempre allo stesso orario.

La diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.

IL CALENDARIO

Venerdì 25 novembre

Ore 20.30 italiane: discesa libera

Sabato 26 novembre

Ore 20.30 italiane: superG

Domenica 27 novembre

Ore 20.30 italiane: superG