Sci alpino, Goggia quinta a Lake Louise: “Buon risultato, ma ho sciato male nella prima parte”

Dopo due splendide vittorie in altrettante discese a Lake Louise, Sofia Goggia si è dovuta accontentare di un quinto posto nel supergigante. L’atleta azzurra ha dunque analizzato la gara, spiegando il motivo della sua assenza sul podio: “Nella prima parte ho sofferto, sciando male e non riuscendo ad interpretarla nel migliore dei modi. Tuttavia si tratta di un buon risultato vista la sciata messa in pista. Ci può stare il quinto posto, anche perché non disputavo un supergigante da Cortina“.

