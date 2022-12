Sci alpino, Goggia protagonista a Foppolo: per lei allenamenti in pista e selfie con i tifosi

Dopo aver trascorso il Natale a casa con la famiglia, Sofia Goggia è subito tornata in pista per preparare al meglio i prossimi impegni di Coppa del Mondo. Nella giornata odierna di mercoledì 28 dicembre, la campionessa bergamasca si è allenata sulle piste da sci di Foppolo. Il programma ha visto un riscaldamento alle 8.30 sulla pista libera della Quarta Baita, poi qualche discesa in Val Carisole e infine le prove tra i paletti sulla pista Montebello, sempre affiancata dall’allenatore Luca Agazzi. La presenza di Sofia ovviamente non è passata inosservata, tanto che una folla di tifosi si è radunata per salutare l’azzurra e scattare dei selfie con lei. Goggia tornerà ad allenarsi a Foppolo anche nella giornata di domani, giovedì 29 dicembre.