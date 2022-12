Sci alpino, gigante femminile Semmering 2022 in tv: data, orario e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dopo le vacanze natalizie si torna in pista per la prima delle tre gare in programma sulle nevi austriache. Occhi puntati su Marta Bassino, che proverà a difendere il pettorale rosso. La prima manche è fissata alle ore 10 mentre la seconda alle ore 13.05.

Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.