Sci alpino gigante femminile Killington 2022, Brignone e Bassino: “Non vediamo l’ora di iniziare”

Manca poco al primo gigante femminile della stagione dopo la cancellazione di Soelden alla fine di ottobre. Saranno quattro le azzurre al via a Killington: Federica Brignone (vincitrice nel 2018) e Marta Bassino (regina nel 2019 davanti alla stessa Brignone) fanno parte delle ristretta cerchia di aspiranti al podio, mentre Karoline Pichler e Roberta Melesi cercheranno di centrare la qualificazione alla seconda manche.

”Come ogni anno l’allenamento svolto a Copper è stato proficuo, sulla pista del Colorado troviamo 1’30” di discesa e oltre 1′ di supergigante e allenarsi a 3000 metri è sempre una cosa tosta – ha detto Brignone in vista della gara -. Faceva molto freddo, ho preso un raffreddore che non mi ha impedito comunque di sciare tutti i giorni, ancora adesso non me ne sono liberata del tutto. Oltre alla velocità e al gigante, sono riuscita a fare anche qualche curva di slalom, in allenamento sto facendo cose buone, sono contenta finalmente di iniziare la stagione, perchè se di solito siamo abituate a dire che Soelden arrivare forse un po’ troppo presto, stavolta dobbiamo dire che Killington arriva probabilmente un po’ tardi, viste tutte le cancellazioni che ci sono state. Affronto il gigante con spensieratezza, da questo fine settimana non ci fermeremo praticamente più fino alla fine della coppa, sono le condizioni che più mi stimolano e divertono”.

”Non vedo l’ora di cominciare, la pista di Killington mi piace molto, ho bellissimi ricordi di questo tracciato, dove ho ottenuto la mia prima vittoria, ci sono punti tecnici dove è possibile fare la differenza – ha invece dichiarato Bassino -. Arrivo da una bella preparazione estiva e anche sulla neve fra Ushuaia e Copper abbiamo effettuato un bel lavoro. Sfrutterò ogni occasione per tirare fuori il meglio, cominciare bene la stagione sarebbe un ottimo punto di partenza per prendere fiducia”.