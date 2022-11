Sci alpino, Bassino: “Contenta di aver iniziato la stagione così, voglio pensare a divertirmi”

Marta Bassino ha parlato al termine del gigante di Killington, prima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, concluso al secondo posto: “Sono davvero contenta di aver cominciato la stagione in questo modo, sciando così. Nella prima manche non era facile sciare bene dal punto di vista tecnico in quanto il tracciato girava parecchia. Nella seconda, invece, è venuto tutto più naturale“. La piemontese ha poi aggiunto: “Il mio obiettivo è pensare a divertirmi e provare a giocarmela in tutte le gare. Gut-Behrami? Sapevo che stava sciando bene, ma non pensavo riuscisse a vincere con queste Hector e Shiffrin. Non si può dire però che non abbia meritato. Personalmente mi sono piaciuta molto. Ho gestito bene la situazione e tirato fuori la grinta, riuscendo a trasformare la tensione in energia positiva. Ora andrò a Lake Louise per le prove e poi la gara del supergigante“.

Sorride anche Roberta Melesi, protagonista di un buon undicesimo posto: “Sono felice di essere riuscita a trasmettere in gara ciò che faccio in allenamento. Non penso ai risultati ma ad essere competitiva, spero che il risultato di oggi sia un punto di partenza per migliorare ancora. Nella prima manche ho avuto difficoltà ad adattarmi alle condizioni, mentre nella seconda mi sono sentita in fiducia“.