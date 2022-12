Sci alpino 2022/2023: classifica Coppa del Mondo femminile aggiornata dopo secondo gigante Semmering

La classifica di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata dopo il secondo gigante di Semmering del 28 dicembre. Mikaela Shiffrin conquista la vittoria e allunga ulteriormente in vetta su Sofia Goggia. Guadagnano posizioni Lara Gut-Behrami e l’azzurra Marta Bassino, rispettivamente seconda e terza in Austria. Ecco di seguito come cambia la graduatoria del circuito femminile.

RISULTATI E CLASSIFICA SECONDA MANCHE

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin (USA) 775 Sofia Goggia (ITA) 470 Petra Vlhova (SVK) 456 Wendy Holdener (SUI) 400 Lara Gut-Behrami (SUI) 371 Corinne Suter (SUI) 337 Marta Bassino (ITA) 335 Rebecca Mowinckel (NOR) 311 Elena Curtoni (ITA) 306 Sara Hector (SWE) 279

LE ALTRE ITALIANE

11. Federica Brignone (ITA) 249

35. Laura Pirovano (ITA) 81

45. Nicol Delago (ITA) 61

63. Asja Zenere (ITA) 31

68. Roberta Melesi (ITA) 28

78. Nadia Delago (ITA) 17

84. Marta Rossetti (ITA) 13

86. Lara Della Mea (ITA) 12

87. Vera Tschurtschenthaler (ITA) 11

94. Karoline Pichler (ITA) 8

94. Anita Gulli (ITA) 8

103. Lucrezia Lorenzi (ITA) 3