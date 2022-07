Scherma Mondiali Il Cairo 2022 oggi, sabato 23 luglio: programma, orari e diretta tv

by Deborah Sartori

Luigi Samele e Luca Curatoli, campionati italiani assoluti scherma Palermo 2019 - FOTO SPORTFACE

Il programma della decima ed ultima giornata dei Mondiali de Il Cairo 2022 di scherma, in programma dal 15 al 25 luglio. Volge al termine la rassegna iridata, con l’Italia che vuole chiudere in bellezza. Le sciabolatrici Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro tornano in pedana per la prova a squadre, così come il quartetto azzurro dei fiorettisti Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.30 di sabato 23 luglio. Di seguito, il programma dettagliato di giornata (con gli orari italiani) e le informazioni per vedere le gare in diretta.

STREAMING E TV – Tutti gli assalti di giornata saranno visibili in diretta sulla pagina YouTube della Fie, mentre le fasi finali saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai Play 2) con il commento di Federico Calcagno e Stefano Pantano, ma anche su Eurosport 1 e in streaming su Eurosport Player e Discovery + con il racconto di Gianmario Bonzi e Margherita Granbassi. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi nemmeno un’emozione.

Programma sabato 23 luglio

10.30 Sciabola femminile a squadre – Fasi finali

Finale 3° posto (ore 14.30)

Finale 1° posto (ore 17.30)



11.00 Fioretto maschile a squadre – Fasi finali

Finale 3° posto (ore 15.00)

Finale 1° posto (ore 18.00)