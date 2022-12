Sassuolo-PSV oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Sassuolo-PSV, amichevole invernale 2022. Altro test internazionale per i neroverdi dopo quello contro il Marsiglia. Sul campo del Marbella Football Center, la squadra di Dionisi la formazione olandese, terza in campionato. Calcio d’inizio alle ore 15 di questo pomeriggio, sabato 17 dicembre. L’incontro non verrà trasmesso in diretta tv o streaming.