Salto con gli sci, fantastico Bresadola: ottavo posto a Engelberg

Splendida prova di Giovanni Bresadola sul trampolino grande di Engelberg, sede della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2022/2023. L’azzurro conquista l’ottavo posto in gara-2, chiudendo nel migliore dei modi un weekend estremamente positivo. Il traguardo più prestigioso della carriera dell’atleta trentino coincide anche con il ritorno dell’Italia in Top 10 dopo circa 6 anni. La vittoria è andata al polacco Dawid Kubacki, sempre più primo in classifica. Battuti l’austriaco Manuel Fettner e lo sloveno Anze Lanisek. Completano la Top 5 Halvor Egner Granerud e Piotr Zyla. Per quanto riguarda gli altri italiani, Alex Insam chiude 35° e Francesco Cecon 40°.