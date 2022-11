Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka 2022: trionfa Lanisek, 12esimo Bresadola

Anze Lanisek vince la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di salto con gli sci a Ruka. Grande gara dello sloveno che sul trampolino HS142 raggiunge i 149 metri nel primo salto e conquista un totale di 312.8 punti, chiudendo davanti all’austriaco Stefan Kraft, secondo con 311.5 punti (141.5 e 144.0), e al polacco Piotr Zyla, terzo con 300.7 punti (143.0 e 142.0). Bel salto in avanti per Giovanni Bresadola, che dopo il 23esimo posto nel 2020 chiude in 12esima con un 137.0 nel primo salto e un 141.0 nel secondo, per un totale di 285.4 punti.