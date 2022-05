Running, risultati e classifiche 100km del Passatore 2022: trionfano Grantham e Corradini

by Antonio Sepe

Giorgio Calcaterra alla 100 km del Passatore

Lee Grantham è il vincitore della 100km del Passatore 2022, celebre ultramaratona da Firenze-Faenza a cui hanno partecipato oltre 3.000 runners da tutto il mondo. Il britannico si è imposto con il tempo di 7:03.28, conducendo per larghi tratti e tagliando il traguardo per primo. Secondo posto per Massimo Giacopuzzi, che chiude in 7:19.40. Completa il podio il recordman Giorgio Calcaterra, terzo a +36.06. Ad aggiudicarsi la gara femminile è invece Eleonora Corradini, vittoriosa in 8:29.06.

CLASSIFICA MASCHILE

Grantham 7:03.28 Giacopuzzi +16.11 Calcaterra +36.06 Menegardi +43.23 Beatrici +55.21 Rovei +1:02.16 Reali +1:05.53 Duarte Oliveira +1:12.56 Fraquelli +1:15.50 Marchesi +1:20.27

CLASSIFICA FEMMINILE