Running, Europei di cross: sono 622 gli iscritti alla gara, c’è Crippa

Sono 622 gli iscritti agli Europei di cross, in programma a Venaria Reale (To) domenica 11 dicembre al Parco La Mandria. Nelle ‘final entries’ sono presenti i sei campioni europei della scorsa edizione di Dublino: i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karoline Bjerkeli Grovdal che hanno trionfato nella categoria assoluta, gli under 23 Nadia Battocletti e Charles Hicks (Gran Bretagna) che provano a confermarsi nella stessa categoria, e i vincitori U20 Axel Vang Christensen (Danimarca) e Megan Keith (Gran Bretagna).

Al maschile saranno al via 338 atleti, tra cui il fenomeno Jakob Ingebrigtsen, quest’anno campione del mondo nei 5000 a Eugene, i suoi fratelli Filip ed Henrik, lo spagnolo Mohamed Katir, il turco due volte vincitore Aras Kaya, il francese Yann Schrub, tutti avversari dell’azzurro campione d’Europa dei 10.000 Yeman Crippa e dei suoi compagni di squadra tra cui Iliass Aouani e il bronzo europeo delle siepi Osama Zoghlami.

Tra le donne, invece, saranno al via 284 atlete. Le rivali principali della campionessa in carica Grovdal saranno le tedesche Konstanze Klosterhalfen e Alina Reh, la turca quattro volte vincitrice Yasemin Can, la svedese Meraf Bahta.