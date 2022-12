Rublev-Coric in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Mubadala World Tennis Championship 2022

Andrey Rublev sfiderà Borna Coric nel Mubadala World Tennis Championship 2022, torneo di esibizione in programma dal 16 al 18 dicembre ad Abu Dhabi. Sfida di grande livello negli Emirati Arabi Uniti, dove si affrontano due giocatori di alto livello. Da un lato un Top 10 come Rublev, dall’altro un vincitore Masters 1000 come Coric. Il croato, fresco vincitore del premio ‘Comeback of the year’, rimpiazza l’infortunato Tiafoe. Il russo conduce 4-0 nei precedenti.

Rublev e Coric scenderanno in campo oggi, venerdì 16 dicembre, non prima delle ore 15:00 italiane, quando ad Abu Dhabi saranno le 18:00. Sarà possibile seguire in diretta televisiva la sfida su Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche lo streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e Now Tv (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo.