Roland Garros 2022, seconda giornata: debuttano Djokovic e Nadal, al via quattro italiani

by Antonio Sepe

Roland Garros 2022 - Foto Antonio Fraioli

La prima giornata del Roland Garros 2022 si è conclusa nel segno di Alcaraz e Fognini, vittoriosi all’esordio e capaci di staccare il pass per il secondo turno. Il torneo però non si ferma bensì prosegue; andiamo perciò a scoprire cosa ci riserva la seconda giornata. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI

Le luci dei riflettori non possono che essere puntate sugli esordi di Novak Djokovic e Rafa Nadal, entrambi sullo Chatrier. Il serbo sfiderà Nishioka, mentre il maiorchino Thompson. Sulla carta due vittorie scontate per 3 set a 0, ma resta pur sempre il primo match di entrambi nel torneo che può dunque nascondere svariate insidie. Se il numero uno al mondo arriva da una bella vittoria a Roma, preceduta da una super battaglia a Madrid contro Alcaraz, il 21 volte campione slam si presenta a Parigi con più punti di domanda. Il maggiore è legato sicuramente al problema al piede, che lo perseguita da tempo ma sembrerebbe essere migliorato in questi giorni. Insomma, appuntamenti da non perdere per nulla al mondo.

Per quanto riguarda gli italiani, saranno in 4 a scendere in campo. Martina Trevisan, reduce dal suo primo centro Wta a Rabat, proverà ad allungare la sua striscia di vittorie. Al primo turno del Roland Garros sfiderà la britannica Dart in un incontro in cui partirà favorita, con la speranza che non sia troppo stanca fisicamente. Non scenderà invece in campo con i favori del pronostico Jasmine Paolini, opposta alla rumena Begu. La giocatrice toscana ha perso all’esordio sia a Madrid che a Roma ed è chiamata ad invertire il trend. Infine, in campo i due lucky loser azzurri nel maschile. Franco Agamenone proverà a dare del filo da torcere all’americano McDonald, mentre Alessandro Giannessi tenterà di complicare la vita al qualificato Gojo. In palio punti, soldi ed il secondo turno del Roland Garros.

Infine, in merito alle altre sfide, sullo Chatrier toccherà ad Iga Swiatek e Barbora Krejcikova, rispettivamente prima e seconda testa di serie nonché ultime due vincitrici di questo torneo. Il big match Anisimova-Osaka aprirà invece le danze sul Lenglen, prima di Wawrinka-Moutet. Spazio ai britannici Norrie e Raducanu ed all’istrionico Paire sul Simonne Mathieu, mentre giocheranno su campi secondari ex campioni slam come Kerber, Azarenka, Kvitova e Cilic.