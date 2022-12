Regolamento secondo turno Copa del Rey 2022/2023: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento del secondo turno Copa del Rey 2022/2023: ecco cosa succede in caso di pareggio. Come in questo tipo di partite di alto livello in gara secca, per decretare la vincitrice, e dunque di riflesso la squadra che avanzerà al turno successivo, se si registrerà un risultato di parità dopo i 90′ regolamentari, si procederà con la disputa dei tempi supplementari, i soliti 2 da 15 minuti ciascuno. Se anche qui rimarrà il pareggio, il passaggio del turno si giocherà ai calci di rigore.