Ranking Wta aggiornato a lunedì 21 marzo: best ranking per Rybakina, tre azzurre in top 50

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 21 marzo 2023. La novità in top 10 è il best ranking di Elena Rybakina, che grazie al titolo di Indian Wells guadagna tre posizioni e sale al settimo posto. Da segnalare inoltre che Caroline Garcia ha scavalcato Ons Jabeur in quarta piazza. Buone notizie per le tre azzurre in top 50, ovvero Martina Trevisan, Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto, che guadagnano una manciata di posizioni. Meno bene Jasmine Paolini, che ne perde 8 e scivola fuori dalle prime 70. Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 21 marzo

1 Iga Swiatek 9.975

2 Aryna Sabalenka 6.740

3 Jessica Pegula 5.605

4 Caroline Garcia 4.990 (+1)

5 Ons Jabeur 4.976 (-1)

6 Coco Gauff 4.401

7 Elena Rybakina 3.720 (+3)

8 Daria Kasatkina 3.375

9 Belinda Bencic 3.360

10 Maria Sakkari 3.191 (-3)

LE ITALIANE

24. Martina Trevisan 1.593 (+2)

44. Camila Giorgi 1179 (+2)

49. Elisabetta Cocciaretto 1.056 (+1)

71. Jasmine Paolini 841 (-8)

73. Lucia Bronzetti 839 (-2)

99. Sara Errani 682 (-2)