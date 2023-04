Qualificazioni Masters 1000 Madrid 2023: Cecchinato e Zeppieri al turno decisivo

Arrivano ottime notizie per il tennis italiano dalle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2023. Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri hanno infatti portato a casa i loro rispettivi match e sono approdati al turno decisivo. I due si trovano però nello stesso spicchio di tabellone, dunque saranno proprio loro a sfidarsi per un posto nel main draw. Cosa vuol dire ciò? Che l’Italia avrà almeno un altro giocatore nel tabellone principale. Cecchinato ha superato in tre set il kazako Skatov con il punteggio di 3-6 6-2 6-3, mentre Zeppieri ha avuto la meglio dello slovacco Kovalik, sempre in tre set, per 6-4 4-6 6-4.

RISULTATI

(2) Cecchinato b. Skatov 3-6 6-2 6-3

(19) Zeppieri b. Kovalik 6-4 4-6 6-4