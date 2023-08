Qualificazioni maschili US Open 2023: Zeppieri approda al turno decisivo, sconfitto in due set Giannessi

Giulio Zeppieri ha avuto bisogno di appena 62 minuti di gioco per vincere il derby contro Alessandro Giannessi e approdare al turno decisivo delle qualificazioni degli US Open 2023. Il merito è, in gran parte, del suo rendimento al servizio, che gli ha messo in discesa la strada e ha ridotto all’osso le chance per l’avversario. 6-3 6-4 il punteggio del match, in cui Zeppieri è sempre stato in controllo e, grazie a un break per set, ha avuto la meglio. Poco da fare oggettivamente per Giannessi, capace di conquistare appena 7 punti in risposta. Il tennista di Latina stacca dunque il pass per l’ultimo turno del draw cadetto, dove attenderà Couacaud o Kukushkin.

