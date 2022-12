Qatar punta i Giochi Olimpici del 2036: “aria condizionata anche per la maratona”

Ormai la voce circola da tempo, il Qatar dopo i Mondiali di calcio ha messo nel mirino anche le Olimpiadi estive del 2036. Una candidatura che trova i suoi maggiori ostacoli nelle condizioni climatiche non potrebbero consentire la disputa dei giochi in estate. L‘ingegnere Saud Abdulaziz Abdul Ghani, chiamato anche Dr.Cool, che ha sviluppato il sistema di affrescamento per gli stadi della Coppa del Mondo, però afferma che si potrebbe riuscire ad ‘accendere’ l’aria condizionata anche per la maratona a cinque cerchi.