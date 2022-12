Qatar 2022, Shaqiri: “State attenti a dare Cristiano Ronaldo per finito”

In vista degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, il giocatore della Svizzera Xherdan Shaqiri, ha parlato degli avversari, ovvero il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: “State molto attenti a dare Ronaldo per finito. Per me rimane, assieme a Messi, uno dei migliori calciatori al mondo. CR7 può farti gol in ogni secondo, in ogni minuto di una partita, con l’esperienza che ha non ti lascia mai tranquillo e continua ad esser fondamentale per il Portogallo. Che comunque ha altri ottimi giocatori, e non solo Ronaldo, quindi per noi sarà un test particolarmente impegnativo. Dovremo veramente dare il meglio di noi stessi per batterli. Da noi non ci sono talenti come Cristiano, è tutto il gruppo che dovrà fare la differenza. Ci serve una grande prestazioni collettiva. Qui siamo al Mondiale, e tutto può succedere. Ma ripeto che noi dovremo essere grandi a livello di performance collettiva”.