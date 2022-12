Qatar 2022, lo scrittore Ben Jelloun: “Morti nelle costruzioni degli stadi? Colpa delle imprese occidentali”

Lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, realizzata tra l’altro da Walter Veltroni. Qui il giornalista ha detto la sua in merito ai tanto discussi Mondiali di Qatar 2022. “Il Qatar ha dimostrato di saper organizzare questo evento con massima sicurezza e rigore. Ci sono stati dei morti durante la costruzione delle infrastrutture. È vero che i diritti dei lavoratori non sono stati rispettati e che si è lavorato sotto un caldo soffocante, ma andava detto quando è successo. I responsabili sono le imprese edili occidentali. Perché non hanno imposto un’etica per proteggere i lavoratori sapendo che cosa stava succedendo in questi Paesi?”.