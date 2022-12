Qatar 2022: offerto un milione di dollari per il Bisht indossato da Messi per alzare la coppa

Un’offerta di 1 milione di dollari è stata presentata da un avvocato e membro del parlamento dell’Oman, Ahmed Al Barwani, a Lionel Messi per l’ormai famoso Bisht che ha indossato per alzare il trofeo della Coppa del Mondo. Ecco le parole su Twitter: “Dal Sultanato dell’Oman mi congratulo con te per aver vinto la Coppa del Mondo. Il Bisht arabo, simbolo di cavalleria e saggezza: ti sto offrendo 1 milione di dollari in cambio di quel bisht. Ero allo stadio ad assistere dal vivo a quel momento in cui l’emiro del Qatar ha dato il Bisht a Messi. Questo momento ha detto al mondo che eravamo lì e questa è la nostra cultura. Questo torneo è stato motivo di orgoglio e ha evidenziato che gli arabi sono uniti”.