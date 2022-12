Qatar 2022, Modric: “Il Brasile è favorito, ma la Croazia è capace di tutto”

Il centrocampista della Croazia, Luka Modric, ha parlato in vista dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Brasile. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una grande cosa entrando nei quarti di finale, ma a prescindere da ciò, vogliamo ancora di più. Ci aspetta la partita più importante del torneo contro una delle favoriti per vincere il titolo. Il Brasile è sempre favorito ma dobbiamo dare il massimo come in ogni partita finora e giocare al meglio. In quel caso abbiamo una possibilità. Noi abbiamo i nostri punti di forza, crediamo in noi stessi. Ho giocato diverse volte contro il Brasile, ma non siamo ancora riusciti a batterli. Spero che questo cambierà. Il Brasile ha giocatori fenomenali in ogni posizione. Dobbiamo essere aggressivi, correre e non lasciare che giochino. Questo è importante quando non abbiamo la palla, dobbiamo essere aggressivi e decisi e non lasciarli scappare. Brasile e Argentina sono le migliori squadre del mondo con tanti grandi giocatori. Mi piace guardarli, è un piacere giocare contro squadre del genere. Domani abbiamo una di queste possibilità. Abbiamo giocato sia con l’Argentina che con il Brasile. Abbiamo dimostrato tante volte che non sempre vincono i favoriti. Questo non ci preoccupa. Rispettiamo tutti, ma siamo anche capaci di tutto”.