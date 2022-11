Qatar 2022, Matthaus: “Musiala è il nuovo Messi. Neymar non mi piace quando si tuffa”

La leggenda tedesca Lothar Matthäus ha parlato dei Mondiali di Qatar 2022 in un’intervista a Marca. Ecco le sue parole: “Cosa direi agli spagnolo? Di stare attenti perché Musiala può essere il nuovo Messi. E’ un ragazzo molto professionale, ama il calcio e non spreca tempo in distrazioni. Sono un suo grande fan sin dal primo giorno. Se ripenso all’ultimo scontro tra le due non ho sensazioni positive, avevamo perso 6-0 ma so che oramai è acqua passata. La Germania nutre gran rispetto per la Spagna ma sono sicuro che possiamo batterla. Neymar? Mi dispiace si sia infortunato. Ad ogni modo su di lui posso dire che non mi piace quando si tuffa e si lancia. Esagera, non ne ha bisogno. Lui aiuta la squadra ed è un campione, è tutto il resto che non mi piace”.