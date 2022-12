Qatar 2022, Francia-Marocco una delle semifinali: sui social è già partita la sfida tra Mbappé ed Hakimi

Una delle due semifinali del Mondiale di Qatar 2022 sarà Francia-Marocco. Questo vuol dire che ci sara la sfida tra giocatori del Psg: Kylian Mbappé contro Achraf Hakimi. Pochi minuti dopo il fischio finale della sfida contro l’Inghilterra, l’attaccante francese ha ricevuto un messaggio dall’amico marocchino, che su Twitter ha già acceso la sfida: “Ci vediamo presto amico mio”, scrive Hakimi.

See you soon my Friend ❤️ @KMbappe

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022