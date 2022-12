Qatar 2022, Francia-Inghilterra è sfida sui social tra primi ministri: lo scambio Macron-Sunak su Twitter

A pochi minuti del match dei Mondiali di Qatar 2022, i leader politici di Francia ed Inghilterra hanno avuto uno scambio social. Ad iniziare è stato il francese Emmanuel Macron: “Caro Rishi Sunak, attendo con ansia la partita di stasera. Se Les Blues vincono (e lo faranno!), ci augurerai buona fortuna in semifinale… ok?”. Subito è arrivata la replica dell’inquilino di Downing Street Rishi Sunak: “Spero di non doverlo fare ma affare fatto: non vedo l’ora di vederti sostenere i Tre Leoni al prossimo turno”.