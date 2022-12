Qatar 2022: la Federazione francese perseguirà gli haters di Tchouameni e Coman

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato (QUI PER LEGGERE LA NEWS COMPLETA) come, dopo la finale persa dalla Francia contro l’Argentina dei Mondiali di Qatar 2022, sui social alcuni utenti avevano preso di mira dei giocatori della nazionale con commenti razzisti: nello specifico Tchouameni e Coman. Oggi, la Federazione francese si è esposta ed ha comunicato come alcuni giocatori sono stati colpiti da “commenti razzisti e odiosi inaccettabili sui social network” e che ha intenzione di sporgere denuncia contro coloro che hanno postato questi abusi. Anche i funzionari del governo francese hanno espresso la loro indignazione in seguito agli insulti. Il ministero per la parità di genere ha detto che Kylian Mbappe, Aurélien Djani Tchouaméni e Kinglsey Coman sono tra i giocatori oggetto di insulti.