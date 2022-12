Qatar 2022, il Ct dell’Olanda Van Gaal: “Argentina? Siamo pronti a gestire anche il loro tifo”

Il Ct dell’Olanda, Louis van Gaal, ha parlato in vista del quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro l’Argentina. Ecco le sue parole: “Abbiamo i numeri per arrivare fino in fondo e siamo concentrati su questo obiettivo. Sono molto professionali per poter gestire la pressione dei tifosi argentini. Saranno 40.000 e noi solo 1.400, ma siamo preparati. Tattica? Sarebbe stupido rivelarla ma potrà essere evidente domani. Adesso è difficile giocare in attacco come 20 anni fa. Nel 2014 ho iniziato a sviluppare un schema più difensivo e ora alla gente piace”.

Ecco invece le sue parole di risposta a Di Maria, che lo aveva definito come peggiore tecnico mai incontrato in carriera: “Di Maria è un ottimo calciatore, ma allora aveva avuto tanti problemi personali, subì anche una rapina in casa e questo forse lo ha colpito. Mi dispiace che la pensi così di me, ma potrebbe farlo anche chi mi è seduto accanto. A volte bisogna prendere decisioni che non sono gradite. E’ successo anche con Memphis, ora ci baciamo sulla bocca”.