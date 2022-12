Qatar 2022, il Ct della Croazia Dalic: “Abbiamo giocato come dovevamo, guai a sottovalutarci”

Il Ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato dopo la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale di Qatar 2022. Ecco le sue parole: “È stata una partita difficile, tirata, di grande qualità. Abbiamo giocato come dovevamo contro questo avversario. Abbiamo giocato compatti, non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori. Abbiamo dato tutto contro un avversario che aveva battuto Germania e Spagna. Mai sottovalutare un croato, Quando succede, te ne penti…”. “Siamo più che felici di essere nei quarti. È stata una partita molto difficile contro una squadra molto tosta. Loro corrono, sono fisici: abbiamo mostrato carattere per tornare a segnare” sono invece le parole del centrocampista e capitano Luka Modrid.