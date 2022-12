Qatar 2022, Brasile-Corea del Sud: gioco di prestigio verdeoro e Richarlison trova il gol (VIDEO)

di Christian Poliseno 2

Dopo 30′ minuti, è già praticamente finito il match tra Brasile e Corea del Sud, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. 3-0 e un terzo gol fantastico: fa tutto Richarlison che inventa una giocata da foca, con 3 colpi di testa, gestisce poi il pallone e lo passa a Marquinhos, passaggio per l’attaccante del Tottenham che però fa un velo, col pallone che raggiunge Thiago Silva e serve ancora Richarlison che da sol0, in area e col sinistro, batte Kim. 3-0, gara chiusa. Ecco il video del gol.