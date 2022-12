Psg-Strasburgo, che errore dell’arbitro: concede rigore mentre Marquinhos segna il gol (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 41

Davvero incredibile quanto accaduto nel finale di Psg-Strasburgo, match della Ligue 1 2022/2023. In pieno recupero, sul punteggio di 1-1 e con i parigini all’assalto per cercare il gol vittoria, si erge suo malgrado a protagonista l’arbitro Turpin. Mbappè finisce a terra in area, il pallone carambola verso Marquinhos che dà due passi segna il gol-vittoria che fa esplodere il Parco dei Principi. Tutto fermo però, perchè nel frattempo il direttore di gara ha già assegnato il rigore per il fallo su Mbappè. Polemiche a non finire, poi per “fortuna” di Turpin, lo stesso Mbappè trasforma il rigore che vale comunque il 2-1.

IL VIDEO